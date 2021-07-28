Умер экс-руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов

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Умер бывший министр общего машиностроения СССР, первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в телеграм-канале.

"Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР", – говорится в сообщении.

Бакланов ушел из жизни в возрасте 89 лет. Причины смерти не уточняются.

Рогозин выразил свои соболезнования родным и близким экс-министра.