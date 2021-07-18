Умер экс-глава ФАПСИ Александр Старовойтов

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Скончался экс-глава Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ), герой России Александр Старовойтов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Известно, что Старовойтов ушел из жизни в возрасте 80 лет. Свои соболезнования по этому поводу выразил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ – одной из крупнейших российских спецслужб", – отмечается в телеграмме.

Как заявил Мишустин, Старовойтов имел непосредственное отношение к разработке уникальных систем информационной безопасности страны, цифровизации и автоматизации систем правительственной и оперативной связи. Кроме того, он руководил разработками с применением микропроцессорной техники, а также организовывал их промышленное производство.

"Это обеспечило безопасность автоматизированных систем управления – от космоса до глубоководных объектов", – подчеркнул премьер.

Старовойтов родился 18 октября 1940 года в Саратовской области. С 1991 он являлся председателем Комитета правительственной связи при президенте СССР, а также главой ФАПСИ.

В 1999 году Старовойтов получил звание Героя России.