Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Фото: ТАСС/Егор Желов
Умер народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Об этом сообщили в киноконцерне "Мосфильм".
Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавируса. Ему был 81 год.
О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
В Москве может появиться памятная доска Владимиру Меньшову. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Он достоен увековечения, и если к нам обратятся с этой инициативой, то мы, конечно, поддержим", – сказал Герасимов. Он назвал Меньшова уникальным человеком, который очень многое сделал в сфере культуры.
Владимир Меньшов – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и член Союза кинематографистов РФ.
Меньшов получил в 1981 году премию "Оскар" за картину "Москва слезам не верит" как лучший фильм на иностранном языке.
"Звезды советского экрана": Владимир Меньшов
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