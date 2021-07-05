Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Фото: ТАСС/Егор Желов

Умер народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Об этом сообщили в киноконцерне "Мосфильм".

Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавируса. Ему был 81 год.

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

В Москве может появиться памятная доска Владимиру Меньшову. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Он достоен увековечения, и если к нам обратятся с этой инициативой, то мы, конечно, поддержим", – сказал Герасимов. Он назвал Меньшова уникальным человеком, который очень многое сделал в сфере культуры.

Владимир Меньшов – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и член Союза кинематографистов РФ.

Меньшов получил в 1981 году премию "Оскар" за картину "Москва слезам не верит" как лучший фильм на иностранном языке.