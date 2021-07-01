Писательница Ксения Драгунская скончалась от тяжелой болезни

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Драматург и прозаик Ксения Драгунская скончалась на 57-м году жизни. Об этом сообщил ее брат писатель Денис Драгунский на своей странице в Facebook.

"Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11:30 от внезапной тяжелой болезни. О времени прощания сообщим", – написал писатель.

Ксения Драгунская родилась в Москве в 1965 году. Она написала огромное количество пьес, которые ставили не только в России, но и за рубежом, а также сценариев и книг.

Писательница является обладательницей Почетной грамоты президента РФ и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

