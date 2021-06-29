Умер актер Ростислав Гулбис

Фото: instagram.com/gulbisrostislav

В возрасте 32 лет скончался российский актер Ростислав Гулбис. Об этом РИА Новости сообщила его агент Екатерина Гольцман.

Уточняется, что смерть наступила из-за приступа острого панкреатита в больнице.

"Его забрали с приступом панкреатита в Костроме после съемок клипа", – рассказала Гольцман.

Прощание с Гулбисом может пройти в субботу, 3 июля. Похоронить артиста, по предварительной информации, планируют на Ваганьковском кладбище.

Широкой публике Ростислав Гулбис стал известен благодаря ролям в сериалах "Полицейский с Рублевки", "Чернобыль. Зона отчуждения", "Нагиев на карантине".