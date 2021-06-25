Скончалась народная артистка России Ольга Барнет

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Скончалась советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Барнет. Ей было 69 лет.

О кончине артистки сообщили на официальном сайте Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова.

"В Художественном театре горе. Сегодня, 25 июня, не стало народной артистки России Ольги Борисовны Барнет. 3 сентября ей могло бы исполниться 70 лет", – указано в сообщении.

В театре добавили, что Барнет скончалась после продолжительной болезни. Публичного прощания, согласно ее желанию, не будет.

Ольга Барнет начала работать в МХАТ с 1972 года. Среди ее выдающихся ролей – Ольга в "Трех сестрах", Волобуева в "Тамаде", Варвара в "Учителе словесности" и другие.