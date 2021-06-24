Умерла актриса Инна Волгина

Фото: кадр из сериала "Тайны следствия", режиссер – Александр Бурцев, производство – студия "Панорама"

Актриса Инна Волгина скончалась в Санкт-Петербурге на 54-м году жизни, сообщили в театре "Русская антреприза".

"Сегодня от нас ушла Инна Волгина. Осознать и принять трудно. Звезда театра Миронова, любимая партнерша Рудольфа Давыдовича (Фурманова. – Прим. ред.)", – говорится на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

О причинах смерти актрисы не сообщается.

Инна Волгина родилась в 1968 году. Выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Служила в театрах "Балтийский дом" и "Русская антреприза", исполнив главные роли в спектаклях "Бег", "Шляпка", "Красавец-мужчина", "Грабеж", "Дни нашей жизни" и других. В кинематографе известна по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" (1998) и "Тайны следствия" (2000).