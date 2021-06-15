Умерла актриса из фильма "Исчезнувшая" Лиза Бейнс

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Скончалась американская актриса Лиза Бейнс, исполнившая роль матери главной героини в картине "Исчезнувшая". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, которую женщина получила в Нью-Йорке в результате наезда на нее двухколесного ТС.

"Мы сильно огорчены трагической смертью Лизы. Это была женщина с великой силой духа, добрая, щедрая, преданная своей работе", – отметил менеджер актрисы Дэвид Уильямс.

Лиза Бейнс родилась в штате Огайо в 1955 году, а свою карьеру начала в середине 80-х. За это время она успела сыграть более чем в 80 фильмах, в числе которых "Отель Нью-Хэмпшир", "Молодые стрелки", "Стрекоза", "Лекарство от здоровья", а также сериал "Отчаянные домохозяйки".