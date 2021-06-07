Народная артистка РФ Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом

Фото: музыкальная школа имени Римского-Корсакова/Виктор Котов

В Санкт-Петербурге в результате аварии скончалась народная артистка и бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что последние года она работала в музыкальной школе имени Римского-Корсакова.

"С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова", – отметили в учебном заведении.

По словам очевидцев, легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с небольшим грузовиком, из-за чего перед легковушки оказался очень сильно смят.