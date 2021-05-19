Умерла советская актриса Галина Новожилова

Фото: ramt.ru

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино, радиоведущая Галина Новожилова умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре.

"9 мая ушла из жизни заслуженная артистка РФ Галина Григорьевна Новожилова. Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!" – говорится в сообщении.

О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Галина Новожилова родилась 22 ноября 1922 года. В РАМТ она играла с 1945 по 2003 год. Также она вела программы "С добрым утром!" и "Пионерская зорька" на Всесоюзном радио.

Новожилова озвучивала мультфильмы и аудиокниги. Она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.