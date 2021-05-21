Умер народный художник СССР Таир Салахов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Умер народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов, сообщает ТАСС. Ему было 92 года.

О смерти художника рассказала его дочь. По ее словам, отец скончался в клинике в Германии.

Таир Салахов – советский, азербайджанский и российский живописец, театральный художник, педагог. Он стал одним из наиболее известных советских художников периода "оттепели".

Салахов являлся одним из основоположников и лидеров так называемого "сурового стиля" в живописи. Он создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана, пейзажах Апшерона, декорации к различным спектаклям, а также участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.