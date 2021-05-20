Умер заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Скончался заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Как передает РИА Новости, Привалов перестал отвечать на телефонные звонки с вечера понедельника, 17 мая. При этом вскрыть дверь его квартиры удалось лишь вечером в среду.
"Подтвердились самые страшные опасения. Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться", – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что прославленный тренер скончался в возрасте 87 лет.
В качестве биатлониста Привалов выигрывал серебряные медали Олимпийских игр 1964 года в индивидуальной гонке на 20 километров и 1960 года в американском Скво-Вэлли.
С 1966 по 1991 год Привалов работал старшим и главным тренером мужской сборной СССР. Наставник имел в своем активе два ордена "Знак Почета", орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Кроме того, Привалов был награжден медалями "За трудовое отличие" и "За трудовую доблесть".
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