Умер заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Скончался заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Как передает РИА Новости, Привалов перестал отвечать на телефонные звонки с вечера понедельника, 17 мая. При этом вскрыть дверь его квартиры удалось лишь вечером в среду.

"Подтвердились самые страшные опасения. Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что прославленный тренер скончался в возрасте 87 лет.

В качестве биатлониста Привалов выигрывал серебряные медали Олимпийских игр 1964 года в индивидуальной гонке на 20 километров и 1960 года в американском Скво-Вэлли.

С 1966 по 1991 год Привалов работал старшим и главным тренером мужской сборной СССР. Наставник имел в своем активе два ордена "Знак Почета", орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Кроме того, Привалов был награжден медалями "За трудовое отличие" и "За трудовую доблесть".