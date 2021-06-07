Умер народный артист РФ Валерий Лонской

Фото: kino-teatr.ru/Vikaskas

В столице на 81-м году жизни скончался советский и российский режиссер Валерий Лонской. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, причиной смерти артиста стал COVID-19. Ранее сообщалось о его госпитализации в Коммунарку.

Валерий Лонской родился в Хабаровске. В 1970 году он выпустился из Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. Режиссер снял такие фильмы, как "Белый ворон", "Барханов и телохранитель", "В лазоревой степи", "Свой крест", и сюжеты для киножурнала "Ералаш".

Кроме того, Лонской был председателем Союза кинематографистов Москвы, а также руководил режиссерской мастерской ВГИКа.