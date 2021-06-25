Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

05:08

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков

культура утраты

Фото: instagram.com/teatr_komedii_akimova

На 74-м году жизни скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков, сообщает в пятницу, 25 июня, телеканала "Санкт-Петербург". Причина смерти не уточняется.

Лесков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После вуза он служил в театре, одновременно с этим снимался во многих сериалах – "Улица разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Ворон", "Гончие", "Спецназ".

Также Лесков участвовал в постановках различных театров, включая МДТ, Рижской драмы, БДТ, Красноярский драматический театр и Московский Ленком. С 1978 года и до последнего времени актер служил в театре Комедии имени Акимова.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать