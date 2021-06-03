Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский

Фото: instagram/pogrebinski_andrei

Скончался актер и каскадер Андрей Погребинский. Об этом пишет "Пятый канал" со ссылкой на заявление матери артиста.

Известно, что Погребинский ушел из жизни в возрасте 45 лет. Актер умер в Санкт-Петербурге.

Причина смерти артиста не сообщается. Дата прощания неизвестна.

Погребинский родился 13 февраля 1976 в Санкт-Петербурге. Актер сыграл 52 роли, в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Гончие", и "Морские дьяволы".

Кроме того, артист исполнил одну из главных ролей в сериале "Ментозавры".