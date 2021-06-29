Умер режиссер Александр Воропаев

Фото: Союз кинематографистов Российской Федерации

Режиссер игрового и документального кино Александр Воропаев скончался в возрасте 80 лет, сообщил Союз кинематографистов России.

Причина смерти не указана. В организации выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Александр Воропаев окончил операторский факультет ВГИК в 1969 году, после он обучился на режиссерском отделении Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Воропаев работал оператором на киностудии "Мосфильм", после чего начал заниматься режиссурой. Он снял фильмы и сериалы "На краю бездны", "Не забудь оглянуться", "Василиса Мелентьева", "Лучшая дорога нашей жизни" и другие.

