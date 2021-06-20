Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Фото: ТАСС/Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ

Умер известный тележурналист, гендиректор канала ОТР Анатолий Лысенко. Об этом сообщает ТАСС.

Журналист ушел из жизни в возрасте 84 года. Он скончался после продолжительной болезни.

Дата и время прощания и похорон станут известны позднее. Владимир Путин уже выразил глубокие соболезнования родным и близким Лысенко.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице. Он начал работать в 1959 году в качестве внештатного автора и ведущего молодежных программ. С 1968 года работает в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

С 1987 года журналист руководил программой "Взгляд", он предложил Владу Листьеву идею телевикторины "Поле Чудес". До 1996 года был гендиректором ВГТРК. В 1990-е участвовал в создании телеканала "ТВ Центр" (сейчас ТВЦ) и сохранении "Москниги".

Журналист руководил в ранге генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией, был председателем комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы.

18 июля 2012 года указом президента был назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России".