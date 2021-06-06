Умер сценарист "Мимино" Резо Габриадзе

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Советский и грузинский художник, сценарист и режиссер, один из авторов сценариев таких картин, как "Мимино" и "Кин-дза-дза", Резо Габриадзе скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования Грузии.

"Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии, лауреата государственной премии имени Шота Руставели, выдающегося писателя, художника, режиссера театра и кино Резо Габриадзе", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что уход Габриадзе – невосполнимая утрата для грузинской культуры.

Габриадзе родился в июне 1936 года в городе Кутаиси. В числе его работ сценарии для более чем 35 фильмов, а также иллюстрации к более чем 50 книгам. Кроме того он является автором памятника Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге.

Ранее на 82-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса и вдова актера Леонида Филатова Нина Шацкая. Широкую известность она получила после картин "Коллеги" (1962) и "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (1964).

