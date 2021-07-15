Умер актер и музыкант Петр Мамонов

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Актер и музыкант Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила жена артиста на его странице в Facebook.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.

По данным источника ТАСС, Мамонова похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

В августе 2019 года Мамонов пережил инфаркт. Тогда его госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова, где ему сделали первую операцию. В сентябре того же года врачи провели повторную операцию, а уже в ноябре он вернулся к творческой деятельности.

Мамонов получил известность как музыкант и лидер рок-группы "Звуки Му", был успешен в кино и театре.