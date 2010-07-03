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Общество

10:59

Петр Мамонов возвращается к творческой деятельности после инфаркта

общество культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Актер и музыкант Петр Мамонов возвращается к творческой деятельности после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на его жену Ольгу Мамонову.

"Он сейчас стал себя получше чувствовать. Спектакли мы не сможем, конечно, играть сейчас, но творческие вечера, встречи со зрителями – попробуем", – сказала Мамонова.

Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова с инфарктом 24 августа. Тогда он перенес первую операцию. Позднее жена забрала его домой под расписку на две недели. 13 сентября ему сделали повторную операцию.

Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился в 1951 году. Был в числе первых московских хиппи. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу "Звуки Му".

В кино Петр Мамонов дебютировал в 1986 году в короткометражном фильме "Хау ду ю ду". Снимался в лентах "Игла", "Такси блюз", "Анна Карамазофф", "Нога", "Терра инкогнита", "Шапито-шоу", "Остров" и других.

За последние годы актер отметился в лентах "Шапито-шоу" (2011) Сергея Лобана, "Иерей-Сан: исповедь самурая" (2015) Егора Баранова и Ивана Охлобыстина, а также сериале "Пепел" (2010) Вадима Перельмана.

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