Петр Мамонов попросил привезти ему записи проповедей

10:36
10:36
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Фото: Москва 24/Виктория Виатрис
Состояние Петра Мамонова оценивается как стабильное, отмечена положительная динамика, рассказала супруга артиста Ольга Мамонова.
"Он уже разговаривает, ему лучше, видно, губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький, и разговаривает, и все разумно, и все логично. Вот послал меня опять в Верею за 140 километров, чтоб я ему диски отца Дмитрия Смирнова привезла с проповедью. Говорит мне: "А то лежу тут, как дурак, буду проповеди слушать", – цитирует ее РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Петр Мамонов попал в реанимацию городской клинической больницы №1 имени Пирогова с инфарктом. Все ближайшие концерты отменены.
Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года. Был в числе первых московских хиппи. В первой половине 1980-х годов Петром Мамоновым и его школьным приятелем Александром Липницким была создана группа "Звуки Му". В 1991 году, работая в Театре им. Станиславского, Мамонов вновь собрал группу, которая, гастролируя с театром, дала серию концертов и выпустила альбомы "Грубый закат" (1993) и "Жизнь амфибий, как она есть" (1996).
В кино Петр Мамонов дебютировал в 1986 году в короткометражном фильме "Хау ду ю ду". Затем снимался в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла" (1988), картине Павла Лунгина "Такси блюз" (1990). В 1990-х годах также сыграл роли в фильмах "Анна Карамазофф" (1991), "Нога" (1991), "Терра инкогнита" (1994), "Время печали еще не пришло" (1995). В последние годы Мамонов снимался в фильмах "Игла-Ремикс" (2010) Рашида Нугманова, "Шапито-шоу" (2011) Сергея Лобана, "Иерей-Сан: исповедь самурая" (2015) Егора Баранова и Ивана Охлобыстина, сериале "Пепел" (2010) Вадима Перельмана.
С 1995 года Мамонов постоянно живет в своем доме в деревне Ефаново, неподалеку от города Верея, в юго-западной части Московской области.
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