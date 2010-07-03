Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Состояние российского музыканта и актера Петра Мамонова оценивается как стабильное, рассказала супруга артиста Ольга Мамонова.

"Мы в деревне живем за 140 ккилометров от Москвы. Я зачем-то утром его затащила в машину и повезла в Москву. Вижу, что человеку плохо. Три часа провели в дороге, а у него ночью все это случилось. В Москве уже вызвали скорую", – цитирует ее РИА Новости.

Там медики подтвердили инфаркт и отвезли Мамонова в Первую градскую больницу в реанимацию. По словам жены актера, он по-прежнему в реанимации.

Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился в 1951 году.

Он известен по музыкальной группе "Звуки Му", фильмам и моноспектаклям. Исполнил роли в кинолентах "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан", "Такси-блюз".