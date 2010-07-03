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Москва 24

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14:38

Актер Петр Мамонов попал в реанимацию

происшествия

14:38

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Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Музыкант и актер Петр Мамонов попал в реанимацию городской клинической больницы №1 имени Пирогова с инфарктом.

"Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", – говорится в сообщении на странице актера в Facebook.

Российский рок-музыкант, актtр, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года.

Мамонов известен по музыкальной группе "Звуки Му", фильмам и моноспектаклям. Снимался в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан".

происшествия

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