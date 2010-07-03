Жена Мамонова рассказала о его выписке

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Музыканта Петра Мамонова выпишут из больницы в понедельник, 16 сентября, сообщает РИА Новости. Артист перенес операцию на сердце после инфаркта.

Жена Мамонова Ольга рассказала, что чувствует он себя замечательно.

"Петю сегодня выписывают. Операция прошла изумительно. Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню. Все замечательно", – подчеркнула она.

Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова с инфарктом 24 августа. Тогда он перенес первую операцию. Позднее жена забрала его домой под расписку на две недели. 13 сентября ему сделали повторную операцию.

Все ближайшие концерты артиста отменены.

Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился в 1951 году. Был в числе первых московских хиппи. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу "Звуки Му".

В кино Петр Мамонов дебютировал в 1986 году в короткометражном фильме "Хау ду ю ду". Снимался в лентах "Игла", "Такси блюз", "Анна Карамазофф", "Нога", "Терра инкогнита", "Шапито-шоу", "Остров" и других.

За последние годы актер отметился в лентах "Шапито-шоу" (2011) Сергея Лобана, "Иерей-Сан: исповедь самурая" (2015) Егора Баранова и Ивана Охлобыстина, а также сериале "Пепел" (2010) Вадима Перельмана.

