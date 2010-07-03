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Актера Петра Мамонова готовят к операции, сообщила его жена Ольга. Она отметила, что Мамонов с субботы находится в отделении реанимации.

"Готовят его сейчас к операции, я сама в больнице. Врачи говорят, что состояние стабильное", – сказала Ольга Мамонова ТАСС.

По ее словам, ближайшие концерты музыканта будут отменены.

Ранее сообщалось, что Петр Мамонов попал в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова с инфарктом.

Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года. Был в числе первых московских хиппи. В первой половине 1980-х годов Петром Мамоновым и его школьным приятелем Александром Липницким была создана группа "Звуки Му". В 1991 году, работая в Театре имени Станиславского, Мамонов вновь собрал группу, которая, гастролируя с театром, дала серию концертов и выпустила альбомы "Грубый закат" (1993) и "Жизнь амфибий, как она есть" (1996).

В кино Петр Мамонов дебютировал в 1986 году в короткометражном фильме "Хау ду ю ду". Затем снимался в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла" (1988), картине Павла Лунгина "Такси блюз" (1990). В 1990-х годах также сыграл роли в фильмах "Анна Карамазофф" (1991), "Нога" (1991), "Терра инкогнита" (1994), "Время печали еще не пришло" (1995). В последние годы Мамонов снимался в фильмах "Игла-Ремикс" (2010) Рашида Нугманова, "Шапито-шоу" (2011) Сергея Лобана, "Иерей-Сан: исповедь самурая" (2015) Егора Баранова и Ивана Охлобыстина, сериале "Пепел" (2010) Вадима Перельмана.

