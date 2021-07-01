Стали известны подробности госпитализации Петра Мамонова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусом. По словам его жены Ольги, он уже пять дней находится в тяжелом состоянии, передает телеканал "360".
Женщина рассказала, что муж лечится в больнице в Коммунарке. Его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.
"Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал, и скорая забрала. Пять дней он в реанимации в тяжелом состоянии. Как обычно это все происходило. Поднялась температура, мы ее сбивать стали. Думали сами – многие сами выкарабкиваются. А потом вдруг как-то все быстро случилось", – отметила Ольга.
По ее словам, они с супругом находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения она объяснить не может.
В августе 2019 года Мамонов пережил инфаркт. Тогда его госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова, где ему сделали первую операцию. В сентябре того же года врачи провели повторную операцию, а уже в ноябре он вернулся к творческой деятельности.
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
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