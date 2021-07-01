Стали известны подробности госпитализации Петра Мамонова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусом. По словам его жены Ольги, он уже пять дней находится в тяжелом состоянии, передает телеканал "360".

Женщина рассказала, что муж лечится в больнице в Коммунарке. Его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

"Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал, и скорая забрала. Пять дней он в реанимации в тяжелом состоянии. Как обычно это все происходило. Поднялась температура, мы ее сбивать стали. Думали сами – многие сами выкарабкиваются. А потом вдруг как-то все быстро случилось", – отметила Ольга.

По ее словам, они с супругом находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения она объяснить не может.



В августе 2019 года Мамонов пережил инфаркт. Тогда его госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова, где ему сделали первую операцию. В сентябре того же года врачи провели повторную операцию, а уже в ноябре он вернулся к творческой деятельности.

