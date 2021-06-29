Народная артистка РФ Вера Алентова госпитализирована в Москве

Актрису Веру Алентову госпитализировали с подозрением на ковид
Народная артистка России Вера Алентова госпитализирована в Москве из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.
Информацию о госпитализации актрисы подтвердили во ВГИКе, где она занимается преподавательством на кафедре актерского мастерства. Подробности состояния артистки не сообщаются.
Вера Алентова родилась 21 февраля в 1942 году. Она окончила Школу-студию МХАТ, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Она также появлялась и на экранах, исполняя роли в фильмах "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит", "Зависть богов" и других.
Ранее стало известно, что российская певица МакSим госпитализирована в больницу с 40-процентным поражением легких. Исполнительнице диагностировали пневмонию, но все ПЦР-тесты показали отрицательный результат.
Сообщалось, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ и находится в состоянии искусственной комы. Медики продолжают лечение артистки от пневмонии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: