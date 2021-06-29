Народная артистка РФ Вера Алентова госпитализирована в Москве

Актрису Веру Алентову госпитализировали с подозрением на ковид

Народная артистка России Вера Алентова госпитализирована в Москве из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о госпитализации актрисы подтвердили во ВГИКе, где она занимается преподавательством на кафедре актерского мастерства. Подробности состояния артистки не сообщаются.

Вера Алентова родилась 21 февраля в 1942 году. Она окончила Школу-студию МХАТ, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Она также появлялась и на экранах, исполняя роли в фильмах "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит", "Зависть богов" и других.

Ранее стало известно, что российская певица МакSим госпитализирована в больницу с 40-процентным поражением легких. Исполнительнице диагностировали пневмонию, но все ПЦР-тесты показали отрицательный результат.

Сообщалось, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ и находится в состоянии искусственной комы. Медики продолжают лечение артистки от пневмонии.