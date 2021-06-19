Певицу МакSим подключили к ИВЛ после госпитализации с пневмонией

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Певицу Марину Абросимову, выступающую под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату ИВЛ, при этом тесты на COVID-19 у нее отрицательные. Об этом РИА Новости рассказала представитель артистки.

"Марина на ИВЛ, в искусственной коме. Тесты показывают отрицательно. Видимо, коронавирус, но по тестам – отрицательно", – сообщила собеседница агентства.

Она отметила, что у МакSим диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией, то есть насыщение крови кислородом довольно низкое.

"На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому", – сказала представитель, уточнив, что певица останется в таком состоянии предположительно еще на несколько дней.

В то же время она отметила, что прогнозы врачей достаточно позитивны.

Ранее стало известно, что МакSим госпитализировали в больницу с 40-процентным поражением легких. Ей диагностировали пневмонию

