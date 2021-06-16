Певица МакSим попала в больницу с поражением легких

Фото: instagram.com/maksimartist
Российскую певицу МакSим госпитализировали в больницу с 40-процентным поражением легких. Об этом сообщает News.ru.
Уточняется, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы. – Прим. ред.) сдала отрицательный тест на COVID-19. По словам ее лечащих врачей, у нее пневмония.
"Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. <...> На данный момент поражение легких от 40%, подтвержденного теста на ковид у меня нет, врачи говорят, пневмония", – рассказала певица, добавив, что выступление 19 июня пришлось отменить.
Позже официальный представитель артистки Маргарита Соколова, у которой наблюдаются схожие симптомы, рассказала, что сейчас Абросимова чувствует себя плохо.
"Она в таком же состоянии, как и я. Я сегодня упала в обморок, ударилась головой, меня привезли в Филатовскую больницу. Она не на ИВЛ, но ей и мне очень тяжело. Мы в разных клиниках. Это очень тяжелый вирус, очень", – пояснила Соколова.
Ранее народный артист РФ Лев Лещенко рассказал о том, что перенес четыре инфаркта после коронавируса.
79-летний певец отметил, что инфекция, которой он переболел год назад, до сих пор не позволяет ему забыть о тревоге за собственное здоровье, а процесс восстановления для него оказался тяжелым.
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