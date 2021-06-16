Глава Республики Коми госпитализирован с коронавирусом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Глава Республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщил сам глава региона в видеообращении в социальной сети "ВКонтакте".
Уйба отметил, что находится в республиканской инфекционной больнице.
"Сегодня записываю свое видеообращение достаточно необычно. Я все-таки заболел коронавирусом", – сказал глава региона.
Уйба подчеркнул, что прошел вакцинацию "Спутником V" в феврале 2021 года. Он заявил, что после прививки получил высокий уровень антител.
"Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме", – добавил Уйба.
Ранее народный артист РФ Лев Лещенко рассказал, что перенес четыре инфаркта после коронавируса. 79-летний певец отметил, что инфекция, которой он переболел год назад, до сих пор не позволяет ему забыть о тревоге за собственное здоровье.
За последние сутки в России подтвердили 14 185 новых случаев COVID-19. Наименьший темп прироста был зафиксирован в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике.
В России выявили 14 185 новых случаев коронавируса
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