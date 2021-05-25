Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно

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Случаи повторного заболевания коронавирусом крайне редко встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Повторные случаи могут быть, но они на сегодняшний день единичные. Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведенной схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания", – отметил эксперт.

Он добавил, что пока рано говорить о возникновении штамма коронавируса, против которого не формируется защитный иммунитет.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России не выявлены случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса. Он также добавил, что в России зафиксировано не меньше 14 случаев заражения "индийским" штаммом вируса.

