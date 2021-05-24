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Общество

10:41

Эксперт объяснил, можно ли одновременно заразиться гриппом и коронавирусом

медицина общество

Фото: depositphotos/annmirrenn.gmail.com

Одновременно заразиться гриппом и коронавирусной инфекцией возможно. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева" Дмитрия Лиознова.

"Случаи одновременного инфицирования и развития смешанной инфекции COVID-19 и гриппа описаны. Течение заболевания разное", – сказал Лиознов.

Он отметил, что тяжелее всего сочетание инфекций переносят люди старшего возраста и те, у кого есть сопутствующие заболевания. По статистике, заразившиеся одновременно гриппом и COVID-19 умирали в 2,5 раза чаще.

Специалист подчеркнул, что в стране такие случаи не описаны. Тем не менее их немного и по данным зарубежных коллег.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что необходимо обращать серьезное внимание на "британский", "южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавируса. При этом, по словам Поповой, на данный момент нет штамма коронавируса, который бы сильно влиял на течение болезни.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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