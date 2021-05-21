Попова перечислила требующие серьезного внимания штаммы COVID-19

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Необходимо обращать серьезное внимание на "британский", "южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом, по словам Поповой, на данный момент нет штамма COVID-19, который бы сильно влиял на течение болезни.

"Пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающегося процесса. Нет. Таких штаммов на сегодняшний день нет", – отметила Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Попова заявила, что в странах, которые приняли правильные противоэпидемические меры, наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19.