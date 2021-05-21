Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в странах, принявших верные меры

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В странах, которые приняли правильные противоэпидемические меры, наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим во всех странах, где были правильные противоэпидемические меры предприняты, что ситуация стабилизируется независимо от того, какой именно штамм превалирует", – сказала она в эфире канала "Россия 24".

Ранее Попова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ остается стабильной, рисков из-за возможных мутаций нет.

Кроме того, по ее словам, российские вакцины от коронавируса защищают от всех его штаммов.