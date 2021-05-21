Сертификаты вакцинации начнут действовать на территории ЕС с 1 июля

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Сертификаты о вакцинации начнут действовать на всей территории ЕС с 1 июля. Такое заявление сделала министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

"Этот сертификат начнет действовать для всего ЕС с 1 июля", – приводит слова Дариас ТАСС.

Ранее в качестве предварительного срока, когда в Евросоюзе заработает система сертификатов о вакцинации от COVID-19, назывался июнь. С документом, путешествовать смогут те, кто уже переболел либо вакцинировался, или же здоров и имеет отрицательный тест.

Также на днях постпреды стран ЕС одобрили предложение по ослаблению ограничений на въезд в Евросоюз из третьих стран. Ограничения на въезд предлагается снять для тех, кто привился минимум за две недели до поездки одобренными в Евросоюзе вакцинами.