Власти Греции назвали условия въезда для туристов с 14 мая

С 14 мая Греция полноценно открывает свои границы для зарубежных туристов. Рассказываем, по каким правилам можно будет въехать в страну и какие ковидные ограничения в Греции будут сняты в течение ближайшего месяца.

Теперь можно с вакцинацией

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На отдых в Грецию теперь можно будет поехать не только туристам с ПЦР-тестом, но и привитым российской вакциной "Спутник V" или китайской вакциной. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис.





Харис Теохарис министр туризма Греции В этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как "Спутник" и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки.

Ранее в Грецию можно было въезжать по квоте до четырех тысяч россиян в неделю. Этот режим продлился до 14 мая. С этого дня в Греции снимают ограничения на передвижения между регионами и вновь разрешают поездки на острова.

По данным АТОР, вакцинация от COVID-19 уже проведена на 32 греческих островах. До конца мая вакцинируют жителей еще 34 островов, включая Тинос, Скос, Ираклию, Итаку и Кифнос. В июне также привьют население островов Корфа, Родос, Минос, Санторини, Кос, Миконос и других 13 островов.

С 14 мая в Греции вновь заработала розничная торговля с лимитом посетителей, с 17 мая открываются детские сады. С 21 мая туристы и местные жители смогут вновь наслаждаться летними кинотеатрами, а с 28 мая – посещать культурные пространства. С июня можно будет проводить свадьбы и таинства крещения на открытом воздухе в количестве не более 100 человек.

Условия въезда в страну

Министр туризма Греции Харис Теохарис на пресс-конференции по случаю рестарта туристического сезона заявил, что в стране будет действовать комплексный подход по защите здоровья туристов.

Въехать в Грецию можно будет при наличии одного из трех документов:

1. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

2. Сертификат о прививке в цифровом формате на английском языке.

3. Справка о наличии антител к COVID-19.

Документы необходимо будет предъявить при посадке в самолет. Справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет.

Также накануне дня прилета нужно будет заполнить электронную форму PLF (Passеnger Location Form) на сайте https://travel.gov.gr . В ней потребуется указать контактные данные в Греции, после чего туристу будет выдан QR-код. Его нужно предъявить на границе вместе с ваучером на проживание в отеле.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин сообщил Москве 24, что на шенгенскую визу в Грецию можно подавать за 6 месяцев до предполагаемой поездки. Хотя рейсов из России пока еще не так много.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Сдерживающим фактором пока является отсутствие необходимого количества рейсов. Между Россией и Грецией в неделю всего сейчас выполняется 5 рейсов: четыре рейса в Афины и один в Салоники. Это очень мало.

Горин отметил, что необходимо ждать увеличения квот и расширения списка аэропортов прилета, потому что в Греции для туристов отрыты уже 9 международных аэропортов, включая островные.