Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

21:49

Греция планирует принимать вакцинированных "Спутником V" туристов

туризм

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Греция будет принимать туристов, привитых российским "Спутником V" и китайской вакциной. Такое заявление сделал министр туризма страны Харис Теохарис.

"Российский рынок – очень интересный рынок, рынок, на котором мы ведем конкретные действия, конкретные контакты. Делается очень много в связи с моим визитом туда (в апреле. – Прим. ред.), и я умеренно оптимистично настроен, что очень скоро у нас будут очень положительные новости", – цитирует министра РИА Новости.

Он добавил, что пока России и Греции не удалось прийти к общему решению об открытии авиасообщения, диалог продолжается. Однако подготовка всех соглашений требует времени, подготовить их за день невозможно, так что говорить о каких-либо задержках не стоит.

"Я не оцениваю, что дела с Россией идут плохо. Процесс требует времени, есть трудности. Это согласования, задержки с письмами, требования со стороны гражданской защиты, – все это те соглашения, которые мы заключили с министерством транспорта, когда были в России. И реализуется план, который требует времени", – сказал Теохарис.

Ранее сообщалось, что Греция продлила ограничение на въезд четырех тысяч россиян в неделю до 14 мая, когда полностью откроются границы для туристов.

Гражданам России разрешается въезжать через девять аэропортов, а при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации они освобождаются от обязательного недельного карантина.

Греция отменит большинство ограничений по коронавирусу

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать