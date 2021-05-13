Греция планирует принимать вакцинированных "Спутником V" туристов

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Греция будет принимать туристов, привитых российским "Спутником V" и китайской вакциной. Такое заявление сделал министр туризма страны Харис Теохарис.

"Российский рынок – очень интересный рынок, рынок, на котором мы ведем конкретные действия, конкретные контакты. Делается очень много в связи с моим визитом туда (в апреле. – Прим. ред.), и я умеренно оптимистично настроен, что очень скоро у нас будут очень положительные новости", – цитирует министра РИА Новости.

Он добавил, что пока России и Греции не удалось прийти к общему решению об открытии авиасообщения, диалог продолжается. Однако подготовка всех соглашений требует времени, подготовить их за день невозможно, так что говорить о каких-либо задержках не стоит.

"Я не оцениваю, что дела с Россией идут плохо. Процесс требует времени, есть трудности. Это согласования, задержки с письмами, требования со стороны гражданской защиты, – все это те соглашения, которые мы заключили с министерством транспорта, когда были в России. И реализуется план, который требует времени", – сказал Теохарис.

Ранее сообщалось, что Греция продлила ограничение на въезд четырех тысяч россиян в неделю до 14 мая, когда полностью откроются границы для туристов.

Гражданам России разрешается въезжать через девять аэропортов, а при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации они освобождаются от обязательного недельного карантина.

