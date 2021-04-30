Греция продлила ограничения для туристов

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Греция продлила ограничение на въезд четырех тысяч россиян в неделю до 14 мая, когда полностью откроются границы для туристов, сообщает РИА Новости.

Гражданам России разрешается въезжать через девять аэропортов, а при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации они освобождаются от обязательного недельного карантина.

Ранее премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что с 3 мая, после Пасхи, в Греции начнут снимать ограничения из-за пандемии коронавируса.

В частности, в указанную дату откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Кроме того, станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23:00.

Также сообщалось, что с 21 апреля визовые центры Греции возобновили работу еще в четырех российских регионах. Сейчас подать документы можно в 14 субъектах страны.

