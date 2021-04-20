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Черногория отменит все ограничения на въезд туристов из РФ, в том числе обязательный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщил министр финансов страны Милойко Спаич.

Он добавил, что ограничения будут сняты также для граждан Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

"Будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", – написал Спаич в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что несколько стран согласились принимать иностранных туристов, прошедших вакцинацию против коронавируса. О том, что въезд в страну разрешен или вскоре будет разрешен привитым россиянам, уже заявили Греция, Черногория, Кипр, Грузия, Шри-Ланка и Сейшелы.