В Российском союзе туриндустрии пояснили, смогут ли туристы поехать в Грузию

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Москвой 24 заявил, что об открытии туристического потока в Грузию говорить пока рано. По его словам, для этого должно быть соответствующее решение и с российской стороны.
Ранее премьер республики Ираклий Гарибашвили озвучил расширенный список стран, граждане которых могут посещать страну при наличии отрицательного теста на коронавирус. Среди них оказались Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Белоруссия и Россия. Отмечается, что сухопутные границы государства пока остаются закрытыми. Посетить страну можно будет только авиасообщением.
Барзыкин в свою очередь напомнил, что в России до сих пор закрыто авиасообщение с Грузией. "В текущей ситуации, если Росавиация и Роспотребнадзор примут соответствующие решения, тогда, возможно, возобновятся деловые или семейные поездки в страну", – отметил вице-президент РСТ.
По словам Юрия Барзыкина, говорить о возобновлении туристических взаимоотношений между Россией и Грузией пока рано. "Такое решение должно быть двусторонним. В том числе и если Роспотребнадзор посчитает это возможным. А пока Грузия заявила лишь о готовности принимать россиян. И она в этом не одинока", – рассказал Барзыкин.
С 8 июля 2019 года Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".
Грузия открывает границы для россиян с 1 марта
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