Египет может возобновить чартерные перевозки с Россией. Специалисты уже провели проверку систем охраны аэропортов Хургады и Шарм-Эль-Шейха.

В гостиницах также готовы к приему туристов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.