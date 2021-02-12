Словения открывает границы для россиян с 13 февраля

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Словении с 13 февраля открывают границы для граждан стран – участниц шенгенского соглашения и стран "красного списка", включая Россию. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Как отмечается в постановлении кабмина Словении, ко въезду в страну будут допускаться граждане указанных государств при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, который был сдан не ранее чем за 48 часов до прибытия. Кроме того, тест должен быть сдан в одной из клиник, одобренных словенским Минздравом. В этом списке указаны в том числе и российские лаборатории.
Въезд также будет разрешен уже перенесшим коронавирус. Для подтверждения такого статуса будет необходимо представить справку о положительном результате ковид-теста, который был сдал не позднее, чем за три недели до прибытия и не ранее чем за шесть месяцев. Кроме того, гражданам стран шенгенского соглашения потребуется медицинская справка о выздоровлении.
"Лицу, предоставившему сертификат о вакцинации от коронавируса, подтверждающий, что с момента получения второй дозы прошло не менее 14 дней для Biontech/Pfizer, Moderna и не менее 21 дня для AstraZeneca, тоже разрешен въезд", – говорится в документе.
С 13 февраля контрольно-пропускные пункты на автотрассах и железнодорожных путях на границах страны открываются для европейцев.
"Из Италии, Австрии, Венгрии въехать можно в любом месте, однако каждый человек должен соответствовать условиям въезда", – отмечается в постановлении.
Документ будет действовать в тестовом режиме до 19 февраля, но власти могут продлить его, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.
Ранее Россия возобновила международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 2021 года. Ранее РФ возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.
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