Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Катаром, Вьетнамом и Индией

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, которое приостановили в прошлом году на фоне пандемии.

С 27 января авиакомпании РФ и Вьетнама смогут выполнять по два рейса Москва – Ханой в неделю. Также перевозчики смогут выполнять два рейса в неделю по маршрутам Москва – Дели, Москва – Хельсинки, Санкт-Петербург – Хельсинки. По маршруту Москва – Доха рейсы будут совершаться трижды в неделю.

Помимо этого, самолеты начнут иначе летать в Каир. Из Москвы в египетскую столицу рейсы будут совершаться три раза в неделю.

Правительство РФ сняло ограничения на въезд для граждан этих стран. Пока возобновление авиасообщения с этими странами условно. "Аэрофлот" собирается возобновить рейсы по одному из направлений: компания планирует 28 января запустить рейсы в Хельсинки.

При этом в МВД Финляндии ранее заявили, что россияне не смогут свободно приехать в страну: границы для туристов из третьих стран будут закрыты как минимум до 25 февраля.

О возобновлении регулярных рейсов по другим открывающимся маршрутам ни одна из российских или зарубежных авиакомпаний не сообщала.

Ранее Армения также открыла сухопутные границы для иностранных граждан. Решение приняло правительство страны. Иностранцы теперь могут посещать Армению как воздушным, так и сухопутным путем.

Также сообщалось, что Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов, у которых есть отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета.

