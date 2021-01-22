Грузия с 1 февраля отменяет запрет на регулярное авиасообщение

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Власти Грузии с 1 февраля отменяют запрет на регулярное авиасообщение с другими странами, введенный в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнаву.

"С 1 февраля мы посчитали возможным аннулировать ограничение на регулярные полеты и разрешить всем авиакомпаниям, которые до этого работали в Грузии или захотят начать работать, заниматься своим делом", – заявила министр.

Она уточнила, что в ближайшее время власти Грузии разработают правила въезда в страну для иностранцев.

Ранее Армения открыла сухопутные границы для иностранных граждан. Решение приняло правительство страны. Иностранцы теперь могут посещать Армению как воздушным, так и сухопутным путем.