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Армения открыла сухопутные границы для иностранных граждан. Решение приняло правительство республики, сообщает пресс-служба МИД страны.

Иностранцы теперь могут посещать Армению как воздушным путем, так и сухопутным.

"Все иностранцы теперь могут посетить Армению, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в последние 72 часа", – сказано в сообщении.

Уточняется, что ранее въезд в страну был запрещен в рамках борьбы с коронавирусом.

Ранее стало известно, что авиакомпания S7 Airlines с начала марта откроет чартерные рейсы из Москвы в итальянские Бари, Ольбию и Пизу для категорий пассажиров, которым разрешены перелеты в условиях введенных ограничений в связи с пандемией.