Посольство в Армении рекомендовало туристам из РФ вернуться на родину

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Посольство РФ в Ереване призвало российских туристов вернуться на родину из Армении, где объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

"Рекомендуем гражданам России, находящимся в Армении с туристическими целями, в максимально сжатые сроки вернуться в Россию авиатранспортом", – говорится в сообщении.

Граждане России могут получить консультацию по вопросам возвращения в страну по телефону горячей линии Ростуризма +7 (499) 678-12-03 и департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России +7 (495) 587-88-60. Информация об ограничениях, правилах возврата путевок и мерах безопасности размещена на сайте Ростуризма.

В понедельник, 16 марта, в Армении ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. В рамках чрезвычайного положения установился особый порядок въезда граждан на всех пограничных пунктах. Власти республики сообщили о 84 подтвержденных случаях коронавируса.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 179 тысяч человек.

