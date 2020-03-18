Посольство в Армении рекомендовало туристам из РФ вернуться на родину

Фото: depositphotos/mikle15
Посольство РФ в Ереване призвало российских туристов вернуться на родину из Армении, где объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.
"Рекомендуем гражданам России, находящимся в Армении с туристическими целями, в максимально сжатые сроки вернуться в Россию авиатранспортом", – говорится в сообщении.
Граждане России могут получить консультацию по вопросам возвращения в страну по телефону горячей линии Ростуризма +7 (499) 678-12-03 и департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России +7 (495) 587-88-60. Информация об ограничениях, правилах возврата путевок и мерах безопасности размещена на сайте Ростуризма.
В понедельник, 16 марта, в Армении ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. В рамках чрезвычайного положения установился особый порядок въезда граждан на всех пограничных пунктах. Власти республики сообщили о 84 подтвержденных случаях коронавируса.
Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 179 тысяч человек.
На базе службы скорой помощи создан call-центр по COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: