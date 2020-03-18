Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ, из них 31 случай – в Москве, один – в Томской области, один – в Новосибирской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заразившиеся посещали страны, неблагоприятные по коронавирусной инфекции, в последние 14 дней. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Специалисты определили круг лиц, с которыми они контактировали. Их планируется поместить под медицинское наблюдение.

В качестве мер по профилактике распространения заболевания с 18 марта до 1 мая в Россию недоступен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В Москве ввели новые ограничения. В частности, нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.

В российских школах объявят каникулы с 23 марта по 12 апреля. В учреждениях организуют дистанционное обучение. Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – на июнь.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.