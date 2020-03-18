Каникулы в российских школах объявят с 23 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта до 12 апреля включительно, передает РИА Новости. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В учреждениях организуют дистанционное обучение. Меры связаны с предотвращением распространения коронавируса в России. Кравцов отметил, что также будет открыт доступ к электронным учебникам.
"При этом школы работают. В начальных классах, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, школьников можно будет отвести в школу", – подчеркнул глава ведомства. Дистанционное обучение будет также обеспечено в учреждениях среднего профессионального образования, сообщил министр.
Также стало известно, что сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – на июнь.
"Чтобы успокоить всех участников, которые предполагались в досрочный период, их было 32 тысячи заявлено: они переносятся на основной этап в июне месяце", – сказал временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор создали рабочую группу по поддержке региональных систем образования. Основные ее задачи – координация систем дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования с учетом реализации национального проекта "Образование". Группа займется в том числе вопросами организации всех форм аттестации школьников. Будет запущена горячая линия поддержки, на которой учителя, директора школ и родители смогут узнать о дистанционном обучении.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.
В России зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.
Пятеро пациентов выздоровели, они выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без симптомов.
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