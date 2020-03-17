Минобрнауки пока не планирует проводить вступительные экзамены онлайн

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что ведомство пока не планирует переводить вступительные экзамены в вузы на дистанционный формат сдачи из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

"По вступительным испытаниям мы сейчас поставили себе задачу рабочей группой проанализировать, но все-таки вступительные испытания – это вторая половина июня", – отметил Федотов.

Он призвал "быть оптимистами, прорабатывать разные варианты, но исходить из того, что у нас сейчас с вами есть первоочередные задачи".

Ранее в Москве ввели ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Это касается и других мероприятий на базе городских центров соцобслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Временно закрываются Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты".

Частично отменяет массовые мероприятия и ВДНХ. Закрываются музеи, выставки, образовательные и культурные центры, предприятия общественного питания и учреждения досуга, которые рассчитаны на прием 50 и более посетителей.

В подведомственные Минкультуры РФ кинотеатры, театры, цирки будут пускать только в медицинских масках.