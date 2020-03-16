Большой Московский цирк отменил представления до 10 апреля из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского отменил представления до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте цирка.

В заявлении отмечается, что такое решение продиктовано постановлением Сергея Собянина и заботой о здоровье и благополучии сограждан.

Купленные на сайте цирка и в кассах билеты можно вернуть по установленным правилам. Если билеты приобретались у партнеров, необходимо обратиться по указанным на билетах адресам и телефонам.

Ранее Московский зоопарк известил, что закроется для посетителей до 10 апреля. Все желающие могут наблюдать за животными онлайн, в социальные сети переезжает открытый лекторий.

Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 18

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 – у граждан России, двое – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Уже выздоровели и покинули больницы двое граждан КНР, один россиянин и один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные с лайнера Diamond Princess.